Was können Vermieter tun, wenn der Mieter nicht zahlt? Ein Überblick

Eine Mahnklage können Vermieter auch ohne juristischen Beistand einbringen. "Bei Miet- und Pachtangelegenheiten braucht man in Österreich keinen Rechtsanwalt. In anderen Zivilprozessen gibt es ab einem Streitwert von 5000 Euro eine Anwaltspflicht", erklärt Anton Jauk, Rechtspfleger am Bezirksgericht Graz West und Referent bei der Liegenschaftsverwaltung Graz. Wird ein Geldbetrag bis zu 75.000 Euro eingeklagt, gibt es ein vereinfachtes Verfahren: "Man kann das Formular einfach auf wwwjustiz.gv.at herunterladen, ausfüllen und ans Gericht schicken", sagt Jauk. Auch eine elektronische Eingabe ist möglich. Das Bezirksgericht erlässt dann einen Zahlungsbefehl an den Schuldner. Dieser kann innerhalb von vier Wochen Einspruch erheben. Tut er das nicht, ist der Zahlungsbefehl rechtskräftig und vollstreckbar. "Man hat dann einen Exekutionstitel – also die Feststellung eines Anspruchs, den man auch zwangsweise durchsetzen kann", sagt Jauk. Ein Exekutionstitel gilt 30 Jahre – so lange hat der Vermieter Zeit, um das Geld tatsächlich einzutreiben. Bringt er keine Mahnklage ein, verjährt die Forderung bereits nach drei Jahren.