Wärme los!

Bei der Wartung wird der Wasserdruck an der Heizungsanlage oder an der Therme überprüft. „Ist dieser zu niedrig, muss Wasser nachgefüllt werde“, sagt Mattes. Bei der Gasheiztherme sollte der Druck nicht unter ein bar fallen, sonst wird der notwendige Druck, um alle Heizkörper im Haus mit heißem Wasser zu versorgen, nicht erreicht. Eine Abgasmessung ist bei Verbrennungsgeräte regelmäßig vorgeschrieben. Die Messung wird von Rauchfangkehrern und Installateuren durchgeführt. Gut gewartete und eingestellte Feuerstätten brauchen bis zu zehn Prozent weniger Energie und verbessern die Luftqualität durch geringe Schadstoffemissionen.

„Sinn hat auch ein hydraulischer Abgleich“, sagt Breitschopf. Dabei wird sichergestellt, dass die Wärme gleichmäßig verteilt wird. „Die Menge an Wasser wird so bemessen, dass zu jedem Heizkörper genug Wärme transportiert wird, doch nicht mehr als erforderlich“, erklärt Breitschopf. Das spart auch Heizkosten.