Von Gewerbeimmobilien zum Wohnbau

Schon den dritten Spatenstich in diesem Jahr feierte das Immobilienunternehmen Invester mit Sitz in der Wiener Innenstadt vergangene Woche. In der Donaustadt, gleich neben der U-Bahnstation Aspernstraße, wird Invester 251 frei finanzierte Mietwohnungen und 3.650 Quadratmeter Gewerbeflächen unter dem Namen „Lavater 2“errichten.

Bis Ende 2021 soll das Projekt fertig sein. Das Unternehmen baut dort kleine und mittelgroße Wohnungen mit 30 bis 70 Quadratmetern Fläche. „Der jungen Generation sind kurze Wege wichtig, daher bieten wir auf den Gewerbeflächen auch eine gute Nahversorgung für die Bewohner an“, sagt Invester-Chef Michael Klement.