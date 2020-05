Unwetterschäden: Hausbesitzer können sich versichern

Im Mai diesen Jahres hat ein Hochwasser weite Teile Österreichs geflutet. Hausbesitzer haben noch Wochen und Monate später gegen Wasser und Schlamm gekämpft. Das Jahrhunderthochwasser – das zweite binnen elf Jahren – hat Schäden in Höhe von 2,2 Milliarden Euro verursacht, die Versicherungen deckten nur Schäden im Wert von 250 Millionen Euro. Viele Hausbesitzer wissen zu wenig über die Leistungen der eigenen Versicherung Bescheid und sind nicht ausreichend abgesichert, geht aus einem Vergleich des Versicherungsvergleichsportals chegg.net hervor. Hochwasser-, Überschwemmungs- und Vermurungsschäden sind im Rahmen der Haushalts- und Eigenheimversicherungen meist nur über die Grunddeckung von rund 5000 bis 10.000 Euro versichert. Das ist im Fall des Falles ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wer eine höhere Deckungssumme will, muss eine Sondervereinbarung treffen und höhere Prämien in Kauf nehmen. In den besonders gefährdeten Zonen gibt es auch dann keinen Versicherungsschutz, wenn man ihn teuer erkaufen wollte. Assekuranzen können es ablehnen, eine Liegenschaft in einer bestimmten Lage gegen Naturgewalten zu versichern. 400.000 Wohnobjekte stehen in Österreich in der roten Zone, in der eine ständige Besiedelung wegen Gefährdung durch Hochwasser oder Lawinen nicht möglich ist.