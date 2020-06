Ungeziefer ohne Gift vertreiben

Schädlinge

Motten

Schützen kann man sich, indem man Küche und Wohnräume bewusst sauber hält. Klebrige Flächen und Essensreste gleichen einer Einladung. Geputzt sollte auch dort werden, woUnterschlupf finden, in Hohlräumen und dunklen Ecken. Regelmäßiges Lüften von Badezimmer und Toilette vertreibt jene Tierchen, die sich bei hoher Luftfeuchtigkeit wohlfühlen. Um Lebensmittelmotten fernzuhalten, werden Vorräte am besten in verschlossenen Behältern kühl und trocken gelagert.bringt man zum Beispiel mit Müsli oder Haferflocken nach Hause. "Diese Produkte nach dem Kauf für ein paar Tage in den Tiefkühler zu legen, beugt der Verbreitung vor", rätIngrid Tributsch von der Umweltberatung. Haben sich diebereits vermehrt, ziehen Pheromonfallen die Männchen an, so wird die Ausbreitung gestoppt. Die restlichen Tiere sollte man suchen und entfernen. Anschließend werden die Flächen in der Küche mit Essigwasser gereinigt.

Die lästigen Obstfliegen, die vor allem im Spätherbst zur Erntezeit auftreten, bekommt man in den Griff, wenn der Abfall in gut verschlossenen Behältern lagert und regelmäßig geleert wird. "Obstfliegen vermehren sich unglaublich schnell. Wenn man Früchte für diese Zeit in den Kühlschrank stellt, ist man sie auch bald wieder los", sagt Tributsch. Es gibt auch Hauben, die man über den Obstkorb stülpen kann. Essig in einer Schale lockt die Fliegen an und sie ertrinken in der Flüssigkeit.