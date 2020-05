Traumschlösser: Geld macht viel möglich

Während Kurz vor allem Objekte aus dem Raum Salzburg makelt, setzt Roman Dollinger einen breiteren Fokus: Neben seinem Büro am Mondsee betreibt er das Internet-Portal Masterhomes.net, auf dem sich in 15 Sprachen Luxus-Angebote von Kooperationspartnern finden. "2009 haben wir über Masterhomes 18 Objekte vermittelt", ist Dollinger zufrieden. Vor allem die Nachfrage aus Osteuropa sei 2009 aber zurückgegangen: "Die Leute haben genauer sondiert, bevor sie gekauft haben."



In seinem Angebot finden sich neben Architekten-Häusern in London oder Wien auch eine Handvoll Schlösser: "Unser tollstes Objekt ist derzeit ein Wasserschloss in Bayern um 19 Millionen Euro." Mit 350 ha Parkfläche eignet es sich auch als Firmenresidenz oder für Hollywoodstars. "Bei Privatresidenzen liegt die Grenze aber meist bei zwei Millionen Euro", weiß er.



Seine Klienten bekommt er übrigens oft nicht zu Gesicht: "Die Interessenten sind meist sehr beschäftigt. Die Immobilienauswahl übernimmt in vielen Fällen der Anwalt."