So schützen sich Mieter und Eigentümer vor dem Ernstfall

Wird man auf einen Brand in der Nachbarwohnung aufmerksam, dann sollte geprüft werden, ob der Fluchtweg begehbar ist. Ist das durch starke Rauchbildung nicht der Fall, bleibt man in der Wohnung und schließt die Türe. Dringt auch in die eigenen Räume Rauch ein, sollten die Lüftungskanäle, also Bad und Toilette, geschlossen werden. „Ich rate in diesem Fall, ein straßenseitiges Fenster aufzusuchen und auf Hilfe zu warten. In fünf bis acht Minuten ist die Feuerwehr da“, schildert der Experte den empfohlenen Ablauf. Ist das Stiegenhaus begehbar, werden den Bewohnern Fluchtfiltermasken aufgesetzt. Sie bieten Schutz vor giftigem Brandrauch. Ist der Fluchtweg nicht begehbar, kommt die Drehleiter zum Einsatz.