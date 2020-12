So gelingt die perfekte Masche

Sie ist das i-Tüpfelchen auf jedem Päckchen, der letzte Schritt beim Verpacken und der erste beim Auspacken: Die Masche. Ein Detail, dem wir beim Gestalten der Geschenke in Zukunft viel Aufmerksamkeit widmen sollten. Es gibt zahlreiche verschiedene Techniken, Materialien und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die zur perfekten Masche führen. Um über den funktionalen Zweck hinaus, aus einer Schleife eine Masche mit Charakter zu schaffen, gibt es einiges zu beachten.

Maschenbinden

Der Klassiker für die meisten Geschenke ist die sogenannte Kreuzschleife. Dafür eignen sich besonders Satin-, Chiffon, - oder Organza-Bänder. Letztere haben bereits oft einen feinen Draht eingearbeitet, um die Masche in eine stabile Form zu bringen. Bevor es ans Binden geht, sollte man das bereits verpackte Geschenk mit der Unterseite nach oben legen und das Band mittig darunter platzieren. So, dass beide Enden ungefähr gleich lang sind. Diese werden dann mit einer einfachen Schlinge miteinander verbunden. Mit den Fingern hält man nun das Band an den Seiten fest und dreht das Geschenk vorsichtig um. Dann wird es ernst: Die Enden werden miteinander verknotet und mit viel Fingerspitzengefühl bindet man sie zu einer einfachen Masche. Wer jetzt denkt, dass es vollbracht ist, irrt. Denn der Teufel steckt bekanntlich im Detail, so auch im Fall der Masche.

Deko-Elemente

Damit die fertige Masche möglichst faltenfrei aussieht, ist der anfangs erwähnte Stoff entscheidend, aber auch das abschließende in die Form Ziehen. Die Schleifenenden kann man mit einer Stoffschere schön zurechtschneiden. Um der fertigen Masche noch einen individuellen Ausdruck zu verleihen, eignen sich weihnachtliche Deko-Elemente wie Stechpalmenzweige, kleine Christbaumkugeln, oder sogar Tannenzapfen – hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Damit die perfekte Masche auch zur Geltung kommt, darf das Geschenkspapier dafür dezent bleiben.