So bauen wir ein Haus: Die besten Tipps von Häuslbauern

Die Türen vom Tischler wurden vor ein paar Tagen fertig. Nun müssen noch der Schrankraum und die im Herbst bestellten Lampen angeliefert werden. Zwei Jahre hat es gedauert, bis das Einfamilienhaus von Martin F. im Mittelburgenland fertig war. Viele Stunden verbrachte der Kommunikationsexperte in dieser Zeit auf der Baustelle, noch viel mehr um Termine zu koordinieren und Aufträge zu erteilen. „Es war schon sehr anstrengend“, sagt Martin F. und atmet auf. „Wenn alles gut geht, ziehen wir Ende März ein“.

Martin F. ist einer von rund 16.000 Häuslbauern, die quer durch Österreich ein eigenes Haus errichten. Früher, da war es einfach: die Verwandtschaft packte mit an und das Eigenheim war im Handumdrehen fertig. Doch Hausbauen im Jahr 2019 ist weitaus komplexer: Verschärfte Bauvorschriften, gestiegene Baukosten und eine Fülle an Systemen und Materialien führen schnell zur Überforderung beim Bauherren. Die Verwandtschaft ist auch nicht mehr dabei. Dabei ist das eigene Haus meist die größte Investition, die Menschen in ihrem Leben tätigen. IMMO traf drei Häuslbauer. Sie erklären in sechs Tipps, wie ein Bauprojekt erfolgreich über die Bühne gebracht wird. So, dass Budget, Beziehung und Nerven geschont werden.

Tipp eins: Nehmen Sie sich Zeit für die Planung

Der Burgenländer Martin F., der aus einer Handwerkerfamilie stammt, nahm sich mehr als ein Jahr Zeit, um sein Einfamilienhaus mit einer Architektin zu planen. Jedes Detail wurde im Vorhinein festgelegt. „Wir haben uns viele Fragen gestellt: Wie verstauen wir später die Ski? Wo hängen wir die Wäsche auf? Und was machen wir mit den Kinderzimmern, wenn die Kinder erwachsen geworden sind?“, sagt Martin F.