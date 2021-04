Schrebergarten-Glück: Tolle Tipps von Hobby-Gärtnerinnen

Neben schön fotografierten Ruheoasen und Blumenbeeten hält das Buch jede Menge Wissen bereit. Die Kleingärtnerinnen, alle im Berufsleben völlig unterschiedlich unterwegs, teilen ihre besten Tricks für Garten und Laube: Welcher Dünger ist der beste? (Kaffeesatz!) Und wie setzt man Kompost an? (Am besten gleich mehrere.) Und wie bringe ich Rosen zum Blühen? Darauf gibt es meist keine allgemeingültige Antwort, hier dafür mehrere unterschiedliche Erfolgsrezepte. So passt bestimmt auch eines für den eigenen Garten. Besonders schön gestaltet sind die DIY-Ideen der Garden Girls. So verwendet Ergotherapeutin Silvia alte Porzellan-Tassen als dekorative Vogelfutter-Behälter und Marketingleiterin Katrin zeigt, wie aus Pappmaschee und Kräutern hübsche Laternen werden. Auch Anleitungen für ein Hochbeet oder ein Insektenhotel sind sehr anschaulich erklärt.