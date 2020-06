Sanierung: Ist Abstimmung Pflicht?

Sie können unter gewissen Voraussetzungen Immissionen, dazu würde ich auch den Zigarettenrauch zählen, untersagen. Eine der Voraussetzungen ist, dass die Immissionen das nach den örtlichen Verhältnissen gewöhnliche Maß überschreiten und die ortsübliche Benutzung des Grundstückes wesentlich beeinträchtigt wird. Der Oberste Gerichtshof hat in einer Entscheidung sogar festgehalten, dass allgemein zu duldende, weil das Benutzungsrecht des Mieters an seinem Bestandsobjekt nicht wesentlich beeinträchtigende Geruchsbelästigungen durch andere Mieter – wie Küchengerüche oder Zigarettenrauch aus deren Wohnungsfenstern bzw. vom Gang her – nicht über das übliche und unvermeidbare und damit zu duldende Ausmaß hinausgehen.

Mit der Grünflächenbewässerung des Hauses, in dem wir wohnen, wurde eine Firma beauftragt. Wer ist zuständig, dafür zu sorgen, dass wir für das Wasser, das zur Grünflächenbewässerung genutzt wird und nicht in die Kanalisation gelangt , weniger Abwasserkosten zahlen?

In Wien werden bei Liegenschaften, die an den Kanal angeschlossen sind, zusätzlich zu den Wassergebühren auch Gebühren für das Abwasser, welches in den Kanal mündet, vorgeschrieben. Die Menge des Abwassers entspricht dabei grundsätzlich jenem des Wassers. Ist auf einer Liegenschaft aber eine größere Grünfläche vorhanden, die auch bewässert werden muss, gelangt nicht das gesamte Abwasser in den Kanal, sondern versickert im Erdreich. Für diese Menge, die beispielsweise ein Gärtner berechnen kann, kann ein Antrag des Eigentümers der Liegenschaft auf Befreiung von der Abwassergebühr in jenem Ausmaß gestellt werden, in welchem das Abwasser nicht in den Kanal eingemündet wird. Für die Antragstellung ist bei einer Eigentumswohnhausanlage der Verwalter zuständig, wenn ein solcher bestellt ist.

