Polizzen-Check: Sind Haus und Wohnung gut versichert?

S cherben bringen Glück, sagt man. Ob sie auch Geld von der Versicherung bringen, hängt vom Einzelfall ab.

Zur klassischen Haushaltsversicherung gehört jedenfalls auch eine Glasbruchversicherung. Außerdem sind in der Regel Schäden an beweglichen Gegenständen innerhalb der Wohnung durch Feuer, Sturm, Leitungswasser, Einbruchdiebstahl, Blitz und Explosion versichert.

Es gibt jedoch immer wieder Ausnahmen und Ausschlüsse – oft werden zum Beispiel Schäden, die durch Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Muren und Lawinen verursacht werden, nicht gedeckt.

In Österreich ist die Haushaltsversicherung mit einer Privathaftpflicht-Versicherung kombiniert. Diese hilft, wenn man außerhalb der eigenen vier Wände unabsichtlich einen Schaden verursacht. Die Versicherungssumme liegt in der Regel zwischen einer halben und zwei Millionen Euro. „Je höher die Versicherungssumme ist, desto besser. Denn im schlimmsten Fall muss man nach einem Unfall ein Leben lang monatliche Zahlungen an einen Geschädigten leisten“, sagt Michaela Kollmann, Expertin für Konsumentenschutz in der Arbeiterkammer Wien.

Da die Haushaltsversicherung lediglich den Wohnungsinhalt abdeckt, sollten Bewohner eines Einfamilienhauses, Zinshausbesitzer und Eigentümergemeinschaften auch eine Gebäudeversicherung abschließen. Diese deckt Schäden an den fixen Bestandteilen des Gebäudes wie den Grundmauern, oder den Elektroinstallationen. Im Zinshaus kümmert sich in der Regel die Hausverwaltung darum. Besitzer eines Einfamilienhauses müssen das selbst machen. Sie können die Eigenheim- oder Gebäudeversicherung auch mit der für den Haushalt koppeln.

Ein solches Kombi-Produkt hat viele Vorteile: Die Prämie ist günstiger und es werden unnötige Doppel-Deckungen vermieden. Sonst könnte es sein, dass zum Beispiel Glasbruch in der Haushalts- und in der Eigenheimversicherung enthalten ist. Auch die Abwicklung im Schadensfall ist einfacher, weil man nur einen Ansprechpartner hat.