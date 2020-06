Noch ein Luxushotel in der Wiener Innenstadt

Im Juni 2014 eröffnet das Park Hyatt Vienna seine Pforten. Im ersten Hyatt-Hotel in Österreich setzt man auf eine Symbiose zwischen denkmalgeschütztem Ambiente und modernem Design. Das 100 Jahre alte Gebäude Am Hof liegt im ersten Bezirk inmitten des "Goldenen Quartiers". In der ehemaligen Länderbankzentrale wird es 143 luxuriös ausgestattete Zimmer und Suiten geben, außerdem das Gourmetrestaurant "The Bank", zwei Bars und eine Lounge. Weiters stehen ein Spa mit Fitnessbereich und Pool (wo früher der Tresorraum war) sowie 800 Quadratmeter Veranstaltungsräumlichkeiten zur Verfügung. www.vienna.park.hyatt.com