Neue Arbeitswelt im ORBI Tower

Im Businessviertel TownTown im 3. Wiener Gemeindebezirk wird Mitte des Jahres der ORBI Tower seine Tore öffnen. Der Rohbau wurde im Dezember nach nur 20 Monaten Bauzeit fertiggestellt. Das 26-stöckige Gebäude wird als Erstes nach den Erfordernissen der New World of Work entwickelt: Highspeed-Internet, unterbrechungsfreier Telefonempfang im Lift und flexibel gestaltbare Büroräume sollen für mehr Produktivität und Arbeitsfreude sorgen. www.towntown.at

Büros der Bundeshauptstadt im Überblick

EHL Immobilien hat seine jährlich erscheinende „City Map Wien“ aktualisiert. Sie zeigt 110 Büro- und 35 Einzelhandelsobjekte sowie in Bau oder Planung befindliche Projekte in der Donaumetropole. Zudem stellt der Plan die Branchenstruktur im Einzelhandel dar und liefert Informationen zu von EHL vermarkteten Büroimmobilien. Interessenten können die Karte kostenlos per eMail bestellen oder über die Webseite herunterladen. www.ehl.at

Neue Geschäftsführung bei IWB

Foto: Stephan Huger Ursula Daume wechselt an die Spitze der IWB Immobilien- und Werbeberatung GmbH. Sie folgt Norma Karner, Gesellschafterin und bisherige Geschäftsführerin, nach. Erfahrung im Immobilienmarketing sammelte Daume bei Mischek und Seeste sowie als selbstständige Beraterin. Bei IWB will sie Print-, Online- und Out-of-Home-Werbung weiter verschränken. www.iwb.at

Wand- und Dachziegel gewinnen

Wienerberger, Österreichs Marktführer im Ziegelbereich, und TONDACH unterstützen Bauherren mit der Chance auf Ziegelmaterial: In drei Ziehungsrunden (1. 3., 1. 9. und 1. 12. 2017) gibt es Baustoff für Einfamilienhäuser zu gewinnen. Infos zur Teilnahme sind auf der Gewinnspiel-Seite abrufbar. www.hausgewinnen.at

VI-Engineers feiert Jahresauftakt

Foto: Vienna International Engineers/APA-Fotoservice/Buchacher/Gerhard Buchacher In zwei Jahren hat Horst Lukaseder mit seinem Team über fünf große Immobilienprojekte entwickelt und zum Teil an Investoren verkauft. „Wir freuen uns sehr, dass unserem erst 2014 gegründeten Unternehmen so viel Vertrauen entgegengebracht wurde. Dafür wollten wir uns bei unseren Mitarbeitern und Partnern bedanken.“ www.vi-engineers.com

IMMY-Award für Wiener Makler

Foto: Wirtschaftskammer Wien/Roland Rudolph Schnelle Reaktion auf Anfragen, vollständige Unterlagen, Pünktlichkeit: Perfekte Dienstleistungen sind bei Immobiliengeschäften essenziell. Die besten Unternehmen wurden nun mit dem IMMY-Award ausgezeichnet: Dr. Funk Immobilien, Felix Immobilien, HÜBL und PARTNER Immobilien, Mag. Pfeifer Immobilien und OTTO Immobilien dürfen sich über Gold freuen. Silber ging an: gb-direkt, Kiesling Immobilien, Chalupa & Partner Immobilien, EHL Immobilien, Freyfläche Immobilien – Thomas Frey Immobilien, Marschall Immobilien, MCR Immobilien, Raiffeisen Immobilienvermittlung, Reagil, Reischel Immobilien, RIT – Rihacek Immobilien Treuhand, Rustler Immobilientreuhand, Steindl & Herzel Immobilien, Tom Krauss Immo sowie an Wunderlich Immobilien-Treuhand. Rund 200 Betriebe wurden mittels Mystery Shopping auf Herz und Nieren geprüft. www.immy.at

IMMO verlost Eintrittskarten zur WIM

Parallel zur Wohnen & Interieur findet von 11. bis 12. März die fünfte Ausgabe der WIM – Wiener Immobilien Messe im Congress Center der Messe Wien statt. Rund 100 Aussteller präsentieren aktuelle oder in Planung befindliche Objekte im Ballungsraum Wien. Neben Kauf- und Miet-Angeboten wendet sich die WIM auch an jene, die Wohnraum oder eine Liegenschaft veräußern wollen. IMMO verlost 30 x 2 Eintrittskarten: Schicken Sie uns ein Mail an immo@kurier.at, die Gewinner werden schriftlich verständigt. Einsendeschluss: 3. 3. 2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Barablöse nicht möglich. Gilt nur für Verbraucher im Sinne des KSchG. www.immobilien-messe.at

Alexander Bosak eröffnet Büro

Foto: Karl Michalski Immobilenmarketing und Werbung aus einer Hand – das bietet Bosak und die Wölfe ab sofort im 8. Bezirk in Wien. „Unsere Arbeit beginnt bei der Produktkonzeption und geht über die Entwicklung einer passenden Vermarktungsstrategie bis zum erfolgreichen Verkauf bzw. der Vermietung“, umschreibt Bosak die Leistung seines Unternehmens. www.bosakunddiewoelfe.at