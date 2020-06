Nascha's in Wien

In den Böden wurden feine Intarsien eingearbeitet. Diese nehmen Bezug auf die goldenen Hängeleuchten, die über den Tischen schweben. In Kombination mit den grafischen Mustern der Sitzbänke erinnern sie an den Stil der 1930er- und 1940er- Jahre. Lediglich die Gestaltung der kleinen Bar im hinteren Teil des Restaurants unterbricht das Einrichtungskonzept. Hier setzte man auf knallige Neontöne, welche die Farbpalette des Pop-Art-Stils aufgreifen.

www.deniskosutic.com

Nascha’s, Petersplatz 11,1010 Wien, Tel. 01/925 56 36, www.naschas.at