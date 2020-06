Muss der Mieter ausmalen?

Die Frage ist schwierig zu beantworten, da zwischen den gesetzlich geregelten Erhaltungspflichten des Mieters und denen des Vermieters eine Regelungslücke klafft. Weiterhin offen ist die Frage, ob im Vollanwendungsbereich des Mietrechtgesetzes (MRG), in der „Grauzone“ zwischen den gesetzlich geregelten Erhaltungspflichten des Mieters und des Vermieters, irgendwelche vertraglichen Vereinbarungen über eine Erhaltungspflicht des Mieters wirksam getroffen werden können oder nicht. Diese Frage bedarf noch einer eindeutigen Regelung durch den Gesetzgeber.Vor dem Hintergrund der jüngsten Entscheidungen und ausgehend vom Vollanwendungsbereich des MRG, ist die Möglichkeit zur vertraglichen Festlegung (bestimmter) Erhaltungspflichten des Mieters höchst strittig.

Die Vereinbarung einer generellen Erhaltungspflicht des Mieters in diesem Bereich ist unwirksam. In dieser Grauzone, in welche etwa Thermen, Boiler, Lüftungen etc. fallen, ist nach dem ausschließlich anwendbaren MRG weder der Vermieter noch der Mieter verpflichtet, Erhaltungsleistungen zu erbringen. Dem Mieter, der insofern Erhaltungsleistungen vertragskonform erbracht hat, kommen keine Rückforderungsansprüche gegenüber dem Vermieter zu. Verweigert der Vermieter allerdings die Durchführung von Erhaltungsarbeiten an mitvermieteten Einrichtungen, kann sich für den Mieter ein Mietzinsminderungs- bzw. befreiungsanspruch ergeben.