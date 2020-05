Müssen Mieter die Renovierung der Fassade zahlen?

Ich wohne in einem Gründerzeithaus, in dem Eigentümer und Mieter wohnen. Die Fenster sind in einem sehr schlechten Zustand. Aber die Eigentümer planen lediglich, die Fassade neu anmalen zu lassen, und wollen, dass die Mieter mitzahlen. Müssen die Mieter das?

Nein. Mieter decken mit ihrer Miete alle allfälligen Zahlungen ab. Das ist also rein rechtlich nicht möglich. Im Gegenteil: Die Mieter könnten sogar ihrerseits einen Antrag auf Erhaltungsarbeiten stellen und die Eigentümer müssten dem nachkommen, wenn notwendige Erhaltungsmaßnahmen nicht durchgeführt wurden.