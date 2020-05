Müssen Mieter die Abertigung bezahlen?

Ein befristetes Mietverhältnis geht nur dann in ein unbefristetes über, wenn es nach Ablauf der ursprünglichen Befristung ohne weitere Vereinbarung fortgesetzt wird. Dann verlängert sich das Mietverhältnis zuerst automatisch um die ursprüngliche Vertragsdauer und ist nochmals befristet. Wird auch nach dieser Verlängerung von Vermieterseite kein aktiver Schritt gesetzt und die Verlängerung der Befristung ausdrücklich ausgesprochen, geht das (zunächst zwei Mal befristete) Mietverhältnis in ein unbefristetes über. Um das zu verhindern ist es daher erforderlich, jeweils zum Ablauf der vereinbarten Befristung ausdrücklich die Verlängerung zu erklären. Die Errichtung einer völlig neuen Vertragsurkunde ist aus meiner Sicht nicht erforderlich. Es reicht aus, einen Zusatz zum ursprünglichen Mietvertrag zu erstellen, indem die Verlängerung ausdrücklich festgehalten ist und allfällige Abänderungen zum ursprünglichen Vertrag festgehalten werden. Eine Verlängerung (wenn auch nur in einem Zusatz zum ursprünglichen Vertrag), ist dem Finanzamt zu melden und muss vergebührt werden.



Ich habe vor zwei Jahren eine Wohnung in einem neu errichteten Haus gekauft. Obwohl wir es vor Monaten so beschlossen haben, wurden die Übersiedlungsschäden im Stiegenhaus (gesprungene Fliesen, schmutzige Wände) nicht saniert. Die Verwaltung will sich nicht darum kümmern, weil eine Minderheit dagegen ist. Geld wäre genug im Reparaturfonds. Wie müssen wir vorgehen, damit das endlich passiert?