Mein Wohnen: Routinen zu Hause? Ja, aber ohne Druck

Bis vor Kurzem habe ich mir nur zu Silvester Gedanken über gute Vorsätze gemacht und sie spätestens nach ein, zwei Monaten wieder vergessen. Der Obstteller zum Fernsehabend wurde wieder gegen eine Packung Chips getauscht und die Laufschuhe wieder schön im Regal verstaut.

Struktur im Alltag

Seit der Pandemie ist alles anders: Man soll seinen Alltag strukturieren, 10.000 Schritte pro Tag gehen, seine Koch-Skills verbessern und die Homeoffice Pausen zum Geschirrspüler Ausräumen nutzen. Mein Social-Media-Feed ist voll von Menschen, die es schaffen, noch vor sieben Uhr Laufen zu gehen, eine Fünf-Schritte-Gesichtspflege durchzuführen und einen gesunden Porridge zu frühstücken. Hingegen: Morgens bis kurz vor acht noch im Bett zu liegen und dann seinen Kaffee vor dem Laptop zu schlürfen, während man schon E-Mails beantwortet, ist irgendwie nicht so Instagram-tauglich. Vielleicht liegt die Antwort ja (wie so oft) in der Mitte.

Routine

Ich schaffe es zwar nicht, um sechs Uhr aufzustehen, jeden Tag zu frühstücken und Sport zu machen – eins habe ich aber in den neuen Alltag integriert: Auf meiner bereits am Vorabend ausgerollten Yogamatte nehme ich mir fünfzehn Minuten Zeit für mich. Das ist vielleicht streng genommen noch keine Routine, damit finde ich mich aber gerne ab. angelika.gross@kurier.at