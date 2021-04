"Mein Wohnen": Das Fenster zum Park

Die vergangenen Monate haben uns alle verändert. Unser Leben, unser Wohnen, unsere Gewohnheiten. Aus Nachtschwärmern und Partylöwen wurden Fitness-Gurus und Sauerteig-Profis, bekennende Stadtmenschen ziehen jetzt massenweise aufs Land und Kinder haben auf die harte Tour gelernt, wie man sich alleine beschäftigt. Die meisten Lockdown-Trends sind spurlos an mir vorübergegangen, aber eine massive Veränderung an meinem Verhalten ist mir unlängst doch aufgefallen: Ich schau jetzt aus dem Fenster und beobachte das bunte Treiben. Nicht so Frau-Kaiser-mäßig, dass ich nach Skandalen suche – mehr in Richtung großes Kino. Wir wohnen an einem hübschen Park, der jetzt so gut besucht ist, wie wohl seit seinem Bestehen nicht mehr. Jeden Tag wird hier gespielt und gelaufen, gepicknickt und getratscht. Meine Nachbarin nennt das Spektakel liebevoll „das Gänsehäufel vor der Tür“. Die Hundebesitzer kommen mehrmals täglich, neuerdings gesellt sich eine junge Frau mit ihrer angeleinten weißen Katze dazu. Gerade war hier einer mit einem Ferkel spazieren. Kein Scherz! E. hat mich gefragt, ob sie mir Popcorn bringen soll. Und ich überlege ernsthaft, wie ich den Platz am Fenster nun gemütlicher einrichten könnte. Man will ja schließlich nix verpassen. nicole.zametter@kurier.at