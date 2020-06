Max Huber: Gibt es Wertzuwächse bei Wohnungen?

„Der auch zukünftig zu erwartende Zuzug in die Region Wien verbunden mit der weiterhin aktiven Nachfrage von lokaler Klientel legt die Vermutung nahe, dass das Mietpreisniveau weiter zunehmen wird. Angesichts derTatsache stark gestiegener Eigentumspreise ist von einem positiven Wertanstieg in der österreichischen Landeshauptstadt auszugehen.Die Mietpreise im gehobenen und hochwertigen Wohnimmobiliensegment Wiens werden vorerst weder stagnieren noch sinken. Ausschlaggebend dafür ist die Nachfrage nach teureren, bevorzugt eingerichteten Wohnungen, deren Angebot am Wiener Markt sehr beschränkt ist. Diese Verknappung treibt die Mietpreise weiterhin in die Höhe. Den Eigentumswohnungsmarkt betreffend sind zukünftig positive Entwicklungen im 2.und 20.Wiener Bezirk zu erwarten sowie außerhalb des Gürtels im 16. und 17. Bezirk. Teilbereiche des 12. und 15. Bezirks werden ebenfalls einen Wertzuwachs erfahren. Positive Entwicklungen außerhalb von Wien sind in erster Linie im Raum Klosterneuburg, Wien-Süd und auch Teilen des 23. Bezirks zu erwarten.

Unser demnächst erscheinender Wohnmarktbericht zeigt die steigende Tendenz zu servicierten Appartements in höchster Ausstattungsqualität sowie mit Concierge-Service und den dazu

gehörigen Park-Service auf. In diesem Bereich ist ein starkes Wachstum zu erwarten, wobei die Nachfrage insbesondere von

russisch-sprachiger Klientel und der internationalen Community ausgeht.“