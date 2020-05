Laminat: Der Trick mit dem Klick

Die einzelnen Paneele werden schwimmend verlegt, das heißt, sie werden weder an den Boden geklebt, noch an den Wänden fixiert. Verbunden werden die Paneele meist mit der praktischen Klick-Verbindung. Dabei greifen Nut- und Feder-Elemente ineinander und ergeben eine stabile, mechanische Verbindung. Beim Verlegen muss auf einen Abstand zur Wand von etwa zwei Zentimetern geachtet werden, um eine Schallableitung in die Wände zu unterbinden. Fußleisten überdecken diesen Abstand. Wird zusätzlich Kleber verwendet, sollte dieser frei von schwerflüchtigen organischen Verbindungen sein, damit die Raumluft nicht belastet wird.

Laminatböden gelten als langlebig und pflegeleicht. Bei Beschädigungen an der Oberfläche kommt jedoch die unschöne Trägerplatte zum Vorschein. Während sich Holzböden abschleifen lassen, kann ein beschädigtes Paneel nur durch Demontage des Bodens und Neuverlegung ersetzt werden.