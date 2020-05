Wer zahlt die Balkonsanierung?

In unserem Haus möchten drei Eigentümer einen Balkon anbauen. Die drei Wohnungen liegen untereinander, es würde also niemand sonst beeinträchtigt. Wir würden natürlich auch alle Kosten tragen. Ein Eigentümer will diese Vereinbarung im Grundbuch eintragen lassen, sonst stimmt er nicht zu. Kann man so etwas überhaupt verbüchern?

Vereinbarungen über die abweichende Kostentragung hinsichtlich der Errichtung und Erhaltung der Balkone können im Grundbuch eingetragen werden. Außerdem sollten Sie Vereinbarungen über die allfällig erforderliche Berichtigung der Nutzwertanteile und die damit verbundene Verschiebung der Miteigentumsanteile treffen.