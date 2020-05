Kann ich den Mietvertrag verlängern?

Wenn der Garten zum Wohnungseigentumsobjekt des Eigentümers der Erdgeschoßwohnung gehört, steht die Nutzung des Gartens auch diesem Wohnungseigentümer zu.

Gibt es keine Regelung im Wohnungseigentumsvertrag, die eine Nutzung des Gartens begründet einschränkt, ist der Wohnungseigentümer grundsätzlich berechtigt den Garten uneingeschränkt zu benutzen und auch zu ändern, wenn dadurch nicht das Haus geschädigt wird oder es zu einer Beeinträchtigung der äußeren Erscheinung des Hauses kommt. Weitere Voraussetzung ist auch, dass eine bauliche Maßnahme auch behördlich genehmigt wird. Ich empfehle daher, auch bei der Baubehörde diesbezüglich Erkundigungen anzustellen.

Ich bin Wohnungseigentümerin. In unserem Haus wurde über eine einfache Wärmedämmung abgestimmt, die der Verwalter auch durchführen ließ. Jetzt hat mich mein Mieter darauf aufmerksam gemacht, dass die Mansarden und das Dach gar nicht gedämmt wurden. Was kann ich tun?

Dies hängt vor allem davon ab, was Inhalt des Beschlusses gewesen ist. Ein Mehrheitsbeschluss stellt auch eine Weisung an den Verwalter dar, bestimmte Maßnahmen durchzuführen. Der Verwalter ist auch verpflichtet die entsprechenden Weisungen – es sei denn es handelt sich um gesetzwidrige Weisungen – umzusetzen. Setzt der Verwalter den Beschluss nicht oder nicht vollständig um, kann er schadenersatzpflichtig werden. Das heißt in Ihrem Fall: War Basis für den Umlaufbeschluss eine komplette Dämmung des Hauses (und somit auch des Daches) und hat der Verwalter die Dämmung des Daches entgegen dem Beschluss nicht beauftragt, können Sie die Umsetzung des Beschlusses begehren. Darüber hinaus kann der Verwalter sogar allenfalls auch schadenersatzpflichtig werden.

