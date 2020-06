Inflation, Verbraucherpreisindex und Wertsicherung

Gemeinnützige Bauvereinigungen verlangen eine kostendeckende Miete. Während Annuitäten zurückgezahlt werden, dürfen steigende Kreditzinsen an den Mieter weitergegeben werden. Ist der Kredit ausbezahlt, dann orientiert sich die Miete in ganz Österreich am burgenländischen Richtwert abzüglich 30 Prozent. In diesem Fall kann die Miete wie beim Richtwert alle zwei Jahre an die Inflation angepasst werden. Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge (EVB) sind Teil des monatlichen Entgelts in gemeinnützigen Bauten. Diese erhöhen sich, wenn die Inflation um fünf Prozent gestiegen ist.