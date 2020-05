Die Mietwohnung als Lebensabschnittspartner

Die klassischen Altbauwohnungen (vor 1945 bzw. 1953 errichtet) unterliegen dem Mietrechtsgesetz, das auch die Höhe der Miete regelt. Die Richtwerte sind in allen Bundesländern unterschiedlich, in Wien liegt der Richtwert für eine Kategorie-A-Wohnung derzeit bei 5,16 Euro pro Quadratmeter. Für ein Mietverhältnis mit Ablaufdatum muss der Vermieter einen Befristungsabschlag von 25 Prozent gewähren. Eigentümer versuchen unter Ausnutzung aller möglicher Zuschläge zum Richtwert (etwa für Lage oder Ausstattung) die Miethöhe so festzulegen, dass trotz des Befristungsabschlages eine für sie vernünftige Miethöhe herauskommt.

Allzu kreativ sollte man bei den Berechnungen jedoch nicht vorgehen. Denn der Mieter kann die Höhe bei der Schlichtungsstelle überprüfen lassen – und zwar nicht nur während des Mietverhältnisses, sondern auch noch bis zu sechs Monate danach. Ist die Miete zu hoch, muss der Vermieter den Betrag reduzieren und sogar für die Dauer der Befristung (maximal zehn Jahre) zurückzahlen.„Wo es keine Schlichtungsstelle gibt, muss man zum Bezirksgericht gehen. In diesem Fall trägt der Mieter das Kostenrisiko – und es ist fraglich, ob sich das auszahlt“, erklärt Wolf. „Im Teilanwendungsbereich des MRG – also bei Neubauwohnungen oder Dachausbauten – gilt der freie Mietzins. Hier gibt es auch keinen Befristungsabschlag.“