80 Frauen, 146 Kinder, 4 Ungeborene: von Gewaltverbrechen, Kriegserlebnissen und Aufenthalten in Heimen traumatisiert. Sie sind nicht zu faul oder zu ungeschickt, um sich selbst aus der Misere zu ziehen. Sie sind vom Schicksal schwer geprüfte Menschen, mitten unter uns.

Wir stehen neben ihnen in der Straßenbahn, an der Supermarktkassa oder vor der Schule. Wir gehen danach in unser warmes, gemütliches Zuhause. Sie haben keines.

Da ist zum Beispiel Frau K. (die Namen sind der Redaktion bekannt). Ihr Sohn wurde von einem Lkw angefahren und musste 30-mal operiert werden. Heute sitzt er im Rollstuhl und Frau K. braucht dringend eine Wohnung im Erdgeschoß. Da ist Frau Z. S., deren Mann im tschetschenischen Krieg vor ihren Augen erstochen wurde. Der damals noch ganz kleine Sohn wurde an die Wand geschleudert. Die Mutter konnte mit ihm nach Österreich flüchten und versuchte zu vergessen, was ihr jedoch nicht gelang. Sie bekam schwere Depressionen und musste in psychiatrische Behandlung. Nach einem positiven Aufenthaltsbescheid musste sie außerdem das Flüchtlingsheim verlassen und stand auf der Straße.

Heute geht es ihr schon viel besser, der Sohn hat sich sehr gut in der Schule eingelebt, zusammen bewohnen sie eineinhalb Zimmer in Wien. „Ich habe zum ersten Mal seit vielen Jahren das Gefühl, dass so etwas wie Frieden in unser Leben eingekehrt ist“, sagt sie.

80 Frauen, 146 Kinder, 4 Ungeborene: Ihnen allen konnte Immo-Humana in diesem Jahr zu einem Start in eine bessere, menschenwürdige Zukunft verhelfen. „Wir wollen Mitmenschen sein und diesen armen Familien neue Hoffnung geben“, erklärt Georg Slawik, Hausverwalter und Obmann des Vereines für Mütter in Wohnungsnot. Gezielt konzentriert sich Immo-Humana darauf, Hilfsbedürftigen eine Starthilfe zu geben.