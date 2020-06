Gerümpel am Gang: Was kann ich tun?

Ich bin Eigentümer einer Wohnung. Was kann ich tun, wenn in unserem Haus am Gang ständig Gerümpel gelagert wird?



Wenden Sie sich an den Hausverwalter und den Rauchfangkehrer. Fluchtwege sind freizuhalten, außerdem muss der Gang auch aus feuerpolizeilichen Gründen frei gehalten werden. Bei herrenlosem Gut wird dieses dann auf Kosten der Allgemeinheit entrümpelt. Ist der Besitzer bekannt, können Sie gegen diesen eine Besitzstörungs- und Unterlassungsklage einbringen. Die Verwaltung kann für die Eigentümergemeinschaft hier keine Klage einbringen.

In unserem Mietvertrag ist vereinbart, dass wir den Garten benützen dürfen. Der neue Besitzer hat das Schloss der Gartentür ausgetauscht und auf einen eingeschriebenen Brief mit Fristsetzung nicht reagiert. Was kann ich nun tun, um den Garten wieder benützen zu können?