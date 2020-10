Gefiederte Gäste im Hausgarten

Versiegelte Bodenflächen, fehlendes Grün und heiße Sommer, in denen Tümpel und Wasserstellen austrocknen: Für heimische Wildvögel wird es immer schwieriger, natürliche Nistplätze zu finden und ihren Nahrungsbedarf zu decken. Diese Not können private Gärten abfedern: Mit einer vogelfreundlichen Gestaltung kann man den flatternden Freunden neuen Lebensraum bieten.



Finken haben es in unseren Siedlungen besonders schwer. „Einige Arten verzeichnen stark rückläufige Bestände – zB. der Girlitz, ein kleiner gelber Singvogel, oder der Bluthänfling, dessen Bestände in den letzten 20 Jahren um die Hälfte zurückgingen“, sagt Ornithologin Eva Karner-Ranner. „Sie sind auf ein reiches Angebot an Kräutersamen angewiesen. Vom Löwenzahn im Rasen über das Hirtentäschel im Blumenbeet bis zur Wegwarte am Wegesrand reicht die Vielfalt an Wildkräutern, die für sie wichtig sind. Leider werden unsere Ortschaften immer ärmer an diesen einst häufigen Pflanzen.“

Die Expertin arbeitet seit vielen Jahren für den Verein Birdlife Österreich und weiß, was man unternehmen kann, um Vögel in den Garten zu locken.