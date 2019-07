Für Daheimgebiliebende: Reisegefühle vom Sofa aus

Verreisen, ohne den Komfort, die Privatsphäre und die Geborgenheit des eigenen Sofas verlassen zu müssen. Das klingt unmöglich. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, wollte Designer Sebastian Herkner genau dieses Erlebnis mit einem seiner Möbel für Dedon kreieren.

Das Ergebnis ist das Dreisitzer-Outdoorsofa MBARQ. Mit seinem Entwurf wollte Herkner – seines Zeichens „Designer des Jahres 2019“ – einen Ort schaffen, an dem die Menschen sich entspannen, unterhalten, aber auch konzentriert arbeiten können und das mitten im eigenen Garten. Herkner: „Zwei gegenüberstehende Sofas lassen einen offenen Raum entstehen.“ Um die Form so gemütlich und komfortabel wie möglich zu machen, orientierte er sich an einem Alkovenbett (Bettnische) und transportierte diese Idee ins Freie.

Dieser Ansatz spiegelt die Arbeitsweise des Designers aus Offenbach sehr gut wieder. Denn in seinen Entwürfen verbindet er gern unterschiedliche kulturelle Einflüsse mit neuen Technologien und traditionellem Handwerk. Bei MBARQ zeigt sich dies in der organischen Form des Sofas in Kombination mit drei neu entwickelten Farben Grün - Terracotta und Weiß und der dreiachsigen Flechtstruktur über einem pulverbeschichteten Aluminiumrahmen.Erhältlich ab 2020.