Mein Wohnen: Ein Hauch von Hollywood für mein Wohnzimmer

In den ersten Jännerwochen wird man meist ungefragt von ihnen geflutet: Jahreshoroskope. Von Gerda Rogers abwärts verfassen Astrologinnen launige Zukunftsprognosen für Widder, Waagen und Wassermänner. Die so „akkurat“ formulierten Prognosen treffen ja meist einen Punkt. Beim Warten auf die U-Bahn wurde ich via Info-Screen mit meinem konfrontiert: „Das Jahr 2022 bringt Veränderung. Wie wäre es mit einer neuen Wohnung?“ stand da. Interessante Idee, finde ich. Allerdings muss ich angesichts der konstant steigenden Immobilienpreise momentan passen.

Ein wenig Veränderung könnte aber in der Tat nicht schaden. Eine neue Lampe hier, ein anderer Teppich da und die Vorhänge im Schlafzimmer wollte ich längst tauschen. Doch dann kommt ganz unverhofft etwas Neues an: Ein befreundeter Künstler schenkt mir ein Gemälde. „Yin und Yang“ heißt das abstrakte Werk, das den weiten Weg aus Kalifornien nach Wien hinter sich gebracht hat. Vor Kurzem hing es noch in einer Ausstellung neben einem Bild, das Oscarpreisträger und Künstler Anthony Hopkins gemalt hat. Nun bringt es mit wunderschönem Vintage-Rahmen sonnige Harmonie und willkommene Veränderung in mein Wohnzimmer. So viel frischer Wind sollte für zwölf Monate reichen.

nicole.zametter@kurier.at