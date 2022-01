FMA: Strengere Regeln für Kredite in Planung

Drei Viertel der Immobilienbesitzer haben ihr Wohneigentum über einen Kredit finanziert. Sie zahlen durchschnittlich 680 Euro im Monat ab, so Reinhold Baudisch, Geschäftsführer von Durchblicker. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) ist besorgt über den Boom am Immobilienmarkt und will 2022 Mindeststandards für die Vergabe von Wohnkrediten erlassen. Die derzeitige Vergabepraxis sei zu locker, so FMA-Vorstand Helmut Ettl. Das berge Risiken für die Finanzmarktstabilität. Eine Immobilienblase sieht das Institut noch nicht. Ettl: „Allerdings sehen wir Entwicklungen, die über das bisher bekannte in Österreich hinausgehen.“ Auch das Finanzmarktstabilitätsgremium hat vor den Risiken am Immobilienkreditmarkt gewarnt. Seit 2007 haben sich die Preise für Wohnimmobilien in Österreich verdoppelt, in Wien sind es 140 Prozent. Der Anstieg ist kreditgetrieben, seit Mitte 2020 ist die Zahl der Wohnkredite um 18 Prozent auf 94.000 gestiegen. Das Kreditvolumen hat um 37 Prozent auf 16,9 Mrd. Euro zugelegt. Für einen variabel verzinsten Kredit liegen die Zinsen bei etwa einem Prozent. Bei zehn Jahren Fix-Verzinsung liegt der Zinssatz bei durchschnittlich 1,35 Prozent.

Strengere Regeln für die Vergabe von Wohnkrediten