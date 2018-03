Etwas für später: Anlegerwohnung

Zumindest in den meisten Fällen. "Manchmal verkaufen wir auch schon früher", erklärt Clemens Rauhs, Gründer des Bauträgers Liv. Nach Abschluss des Kaufvertrags beginnt die Ratenzahlung sukzessive nach dem Baufortschritt. "Das ist im Bauträgervertragsgesetz genau vorgegeben. Ein Teil wird bezahlt, wenn der Rohbau steht, ein weiterer Teilbetrag, wenn Rohinstallationen fertig sind und so weiter", erläutert er. Die Nachfrage sei auch dieses Jahr sehr stark. Daher sei ihm wichtig, dass das Gesamtprodukt passt. "Die Leute gehen keine Kompromisse ein, das zeigt sich vor allem bei den Grundrissen der Wohnungen. Die müssen passen", so Rauhs. Außerdem bevorzugen Käufer ruhige Lagen. "Oft werden die Wohnungen für zukünftige Kinder und Enkelkinder gekauft, daher ist die Entscheidung für eine Vorsorgewohnung auch emotional", sagt Rauhs. Damit in 20 Jahren kein Überschuss an Zweizimmerwohnungen besteht, kaufen viele Kunden zwei Wohnungen nebeneinander, die verbunden werden können. Rauhs: "So können schöne Familienwohnungen entstehen."