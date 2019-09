Ein Gespür für Licht

KURIER: Als Sie das Café gerade betreten haben, viel da Ihr Blick auch auf die Lichtsetzung im Raum?

Veronika Mayerböck: Ja, tatsächlich. Das Tageslicht mit dem Sonnenschutz vor dem Fenster ist angenehm und reflektiert nicht. Das zusätzliche Kunstlicht verhindert, dass die tiefer im Raum liegenden Bereiche zu dunkel wirken, die vielen Luster setzen durch die lichtbrechenden Kristalle angenehme Akzente und werten den Raum optisch auf.

Worauf richtet sich zuerst Ihr Fokus in Ihrer Arbeit mit Licht?Der richtet sich darauf, was schon vorhanden ist. Wo sind welche Räume? Gibt es bereits eine Einrichtung oder nicht? Licht hat sehr viel mit der Bespielung eines Raumes und dessen Benutzung zu tun. Licht begleitet uns in unseren Handlungen, in unserer Choreografie des Alltags. Man erzeugt Stimmungen damit. Braucht man am Esstisch viel Licht, weil oft Gäste zu Besuch sind? Mag man es abends eher hell oder eher dunkel und gemütlich?

Lichtsetzung spielt dennoch oft eine untergeordnete Rolle. Das Design überwiegt. Warum ist das so? Der Beruf des Lichtplaners ist ein vergleichsweise recht junges Berufsbild, das sehr stark mit der Entwicklungsgeschichte der Leuchtentechnologie verknüpft ist. Vor allem durch die Entwicklungen im LED-Bereich ist heute mehr Planungskompetenz notwendig, da diese Technologie viele neue Möglichkeiten bietet und mehr Fachwissen verlangt. Dann ist es auch immer eine Sache des Marktes, ob Lichtplanung ihren eigenständigen Platz im Bauprozess hat. Oft dominieren hier noch die Elektriker, die das Licht einfach mitmachen. Das mag als rein funktionelle Planung im Einzelfall durchaus ausreichen, aber berücksichtigt nicht alle Feinheiten der Lichtplanung.

Wer leistet sich einen Lichtplaner? Hotels, Museen, Kunstinstitutionen, aber auch Private, die Licht und dessen Möglichkeiten besonders wertschätzen. Privat wenden sich auch viele an den Leuchtenhersteller, der die Planung mitmacht. Diese fokussiert jedoch dann nur in einem bestimmten Produktsegment.

Welches Licht eignet sich für welchen Raum? Das kommt darauf an, was man in dem Raum machen will. Bei einer offenen Küche mit Essbereich ist beispielsweise wichtig, dass es ein gleichmäßiges und gut verteiltes Licht auf den Arbeitsflächen gibt. Zusätzlich sorgt eine Unterleuchtung in den Hängeschränken und eine Zusatzbeleuchtung in den Geschirrschränken für eine gute Ausleuchtung. Wichtig ist, dass man das Licht bei Bedarf aber auch reduzieren kann. Wenn Gäste am Abend kommen, sollte die Möglichkeit bestehen, eine intime Stimmung zu erzeugen. Beim Essen brauche ich auch kein kalt-weißes Licht. Sondern ein warmes. Im Schlafzimmer gibt es meist den Lesemodus oder eine komplette Raumausleuchtung. Im Badezimmer ist warm-weißes Licht von Vorteil, etwas Hautschmeichelndes. Außer man möchte jedes Detail auf der Haut sehen. Wichtig im Badbereich ist auch die Feuchtraumtauglichkeit der Leuchten. Akzente setzen, variieren, Stimmungen erzeugen, das sollte Licht im privaten Bereich können.

Was kann Licht alles bewirken?