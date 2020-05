Die häufigsten Irrtümer beim Erben und Schenken

Erbschaft

Markus Kaspar

So einfach ist es leider nicht: Es kommt darauf an, ob man diebedingt oder unbedingt annimmt. „Wenn ich befürchte, dass mehr Schulden als Vermögen da sind, kann ich auf dasverzichten oder es nur bedingt annehmen – dann haftet man nicht mit eigenen Vermögen“, erklärt. Ein Beispiel: War der Verstobene im Pflegeheim, ist die Eigentumswohnung möglicherweise mit Forderungen belastet, die über den Wert der Immobilie hinausgehen. Dann wird man auf dasverzichten. Wenn man sehr an der Wohnung hängt, kann man diebedingt annehmen. Das Objekt wird dann geschätzt und man muss maximal diesen Schätzwert bezahlen.

Wenn man nicht genau weiß, ob und wie viele Schulden der Verstorbene hinterlassen hat, sollte man das Erbe nur bedingt annehmen. „Dann haftet man maximal bis zum Wert der Wohnung. Würde man das Erbe unbedingt annehmen, würde man auch für Schulden, die über den Wert der Wohnung hinausgehen mit dem eigenem Vermögen haften“, warnt Kaspar. Hat der Erblasser einen Kredit für den Kauf der Immobilie aufgenommen, gibt es in der Regel eine Kreditversicherung. Wenn nicht, muss der Erbe die Raten weiterzahlen. „Wenn die Bank den Kredit fällig stellt, muss man das Geld auftreiben“, sagt Kaspar und beruhigt: „Das sollte aber – wenn die Bonität passt – nicht vorkommen.“