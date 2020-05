Der Weg zum Liegenschaftsbesitz geht über das Grundbuch

Spannend wird es, wenn man im Grundbuch auf eine so genannte Plombe trifft. „Scheint das Wort Plombe auf, ist das so etwas wie ein Rufzeichen. Achtung, hier passiert etwas“, erläutert Gartner. Eine solche Eintragung weist auf Anträge hin, die noch in Arbeit sind, wie zum Beispiel die Eintragung eines Pfandrechts. Umstände, die einmal eingetragen wurden, können sich ändern. Will man diese Änderung sichtbar machen, muss man einen entsprechenden Antrag an das zuständige Gericht stellen. Das gilt zum Beispiel für den Kredit, der vor Jahren für die Finanzierung eines Hauskaufs aufgenommen wurde. Die Bank hat sich abgesichert, indem sie ein Pfandrecht in das Grundbuch eintragen hat lassen, heute ist der Kredit aber bereits zurückgezahlt. In diesem Fall sollte man das Pfandrecht löschen lassen.