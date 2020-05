Dem Ärger Luft machen: Möbel zum Stressabbau

„Den Aspirator könnte man als psychologischen Staubsauger bezeichnen, da er Menschen dabei hilft, negative Gefühle loszulassen“, sagt die Designerin. „Das Schreien oder laute Sprechen in den Aspirator hinein bläst dessen Airbag auf. So können Menschen aus ihren negativen Emotionen eine Sitzgelegenheit entstehen lassen, in der sie sich anschließend entspannen und in Ruhe über Lösungen für ihre Probleme nachdenken können.“

Präsentiert wurde der Entwurf auf der Kölner Möbelmesse im Rahmen des „Pure Talents Contest“, einem Nachwuchswettbewerb für Designer. Neben den drei Hauptpreisen wurde Qing Deng mit einer „Special Mention“ bedacht. Die Jury: „ Aspirator erinnert in seiner Ästhetik an die 60er-Jahre, vom Konzept her aber an den Performance-Charakter mancher Designs aus den 90er-Jahren, von dem wir heute wieder mehr brauchen könnten.“