Darüber spricht man in der Immobilienbranche

Ein wichtiger und oft zu wenig beachteter Faktor der monatlichen Ausgaben fürs Wohnen ist die Höhe der Betriebskosten. „Das ist auch ein unterschätzter Preistreiber in der aktuellen Mieten-Diskussion“, sagt Ronald Höller, Prokurist und Leiter der Abteilung Wohnimmobilien bei der Wiener Hausverwaltung Otto Immobilien. „Dabei sind durch eine gezielte Analyse der Betriebskostenentwicklungen der letzten Jahre oft große Einsparungen zu erzielen. Wir haben gemeinsam mit externen Beratern rund 100 Häuser aus unserer Verwaltung über die letzten fünf Jahre analysiert. Das Ergebnis: teilweise sind nur 30 Prozent der Betriebskosten Fixkosten, die restlichen 70 Prozent sind durchaus optimierbar.“ Höller rät daher, die Kosten für Reinigung, Aufzugservice und Versicherungen durch Soft-Storno-Verträge mit Lieferanten und Handwerkern, die schon nach zwölf Monaten oder noch kurzfristiger kündbar sind, flexibel zu halten um jederzeit günstigere Lieferanten beauftragen zu können.

Einsparungspotenzial gebe es außerdem, wenn der Hausverwalter regelmäßig mehrere Angebote für die Lieferung von Strom und Gas für die Beleuchtung von allgemeinen Teilen und den Betrieb von Gemeinschaftsanlagen wie den Aufzügen und von Gaszentralheizungen einholt.

Auch das Thema Sicherheit wird für Hausverwalter immer wichtiger. Eine Möglichkeit wäre, die vielfach kopierten und bereits überall erhältlichen „Postschlüssel“ für Gegensprechanlagen durch programmierbare Karten zu ersetzen. „Wir haben begonnen, die bisherigen Schlösser gegen moderne Zutrittssysteme für Einsatzkräfte und Postzusteller auszutauschen, die sogenannte Begeh-Card wurde speziell für die Anwendung an der Sprechanlage entwickelt“, berichtet Höller. Nur wer ein berechtigtes Interesse am Zutritt in Hauseingänge und Stiegenhäuser nachweist, kann mit dieser individuell programmierbaren Begeh-Card passieren. Sie wird in Absprache mit der Verwaltung so programmiert, dass abgesehen von Mietern oder Eigentümern nur wirklich Berechtigte wie Post oder Pflegedienste ein Haus betreten können.

Gute Erreichbarkeit wird in Zukunft noch mehr zu einem Qualitätskriterium für Hausverwaltungen werden. Im Notfall sollte immer ein Mitarbeiter erreichbar sein, der sich am besten direkt mit dem zuständigen Handwerker in Verbindung setzt. „Für nächstes Jahr planen wir zusätzlich die Einführung eines SMS-Dienstes, der Mieter und Wohnungseigentümer schnell und einfach über Störungen und Betriebsunterbrechungen sowie den Behebungszeitpunkt informieren wird. So ist sichergestellt, dass die Hausbewohner in Echtzeit etwa über Störungen beim Aufzug informiert werden – zusätzlich zum Schwarzen Brett“, so Höller.