Darf ich eine Wohnung trotz Wohnwidmung als Lokal vermieten?

Ich besitze eine Eigentumswohnung im Erdgeschoß. Laut einer Überprüfung der Baubehörde entsprechen die Balkongeländer in den Nachbar-Wohnungen nicht der

aktuellen ÖNORM und sollten ausgetauscht werden. Muss ich mich an den Kosten beteiligen, obwohl ich keinen Balkon – und damit auch kein Geländer – besitze?

Die tragenden Teile der Balkone und das Geländer sind Teile der Außenhaut des Gebäudes und daher von der Eigentümergemeinschaft zu erhalten. Die Tragung der Aufwendungen erfolgt entsprechend den Anteilen im Grundbuch, sofern nicht schriftlich und einstimmig etwas anderes vereinbart ist. Für sämtliche Arbeiten an den allgemeinen Teilen hat die Eigentümergemeinschaft aufzukommen. Die Berechnung der Nutzwerte berücksichtigt auch die Ausstattung mit Balkonen etc., sodass den Eigentümern der Wohnungen mit Balkon höhere Anteile zukommen, als den Wohnungen ohne Balkon.