Darf ich ein Vogelhaus aufhängen?

Ich bin Eigentümerin einer Wohnung und habe die Betriebskostenabrechnung kontrolliert. Ist es richtig, dass bei jeder Position die Umsatzsteuer verrechnet wird?

Bei Erstellung einer Betriebskostenabrechnung ist zu beachten, dass zunächst alle in diese Abrechnung Eingang gefundenen Rechnungen um die darin jeweils erhaltene Umsatzsteuer entlastet werden müssen. So sind etwa Wasserkosten mit 10 Prozent Umsatzsteuer belastet, Kosten für den allgemeinen Strom sind mit 20 Prozent Umsatzsteuer belastet. In der Abrechnung selbst dürfen zunächst nur Nettobeträge anteilig weiterverrechnet werden. Das Ergebnis der Abrechnung, also Ihr Anteil an den Betriebskosten, wird dann mit einer 10-prozentigen Umsatzsteuer wieder belastet und Ihren Einzahlungen gegenübergestellt. Richtig ist also, dass auch Positionen, die ursprünglich keine Umsatzsteuer enthalten (wie zum Beispiel die Grundsteuer) im Gesamtergebnis mit 10 Prozent Umsatzsteuer belastet werden.