Daheim einkuscheln – Tipps für mehr Gemütlichkeit

Will man das Wohlbefinden in seinem Zuhause steigern, besteht laut Deinsberger-Deinsweger der erste Schritt darin, sich der eigenen Bedürfnisse bewusst zu werden. Außerdem gilt: „Je mehr Zeit wir im Inneren verbringen, desto mehr sensorische Qualitäten sollten Innenräume aufweisen“, so der Wohnpsychologe. Sprich, wir müssen unsere Sinne befriedigen.

Ordnung ist ein großer Wohlfühlfaktor

„Was nimmst du mit deinen Sinnen in deiner Wohnung wahr?“, eine Frage, die auch Innenarchitektin Csurda-Steinwender regelmäßig ihren Kunden bei einer Wohnanalyse stellt. Denn Wohlbefinden kann sich nur einstellen, wenn es keine Störfaktoren in der Wohnung gibt. „Sitzen wir auf der Couch, kann die noch so gemütlich sein, wenn daneben ein Stapel Rechnungen liegt, der Stress verursacht“, so Csurda-Steinwender.

Überhaupt sind alle Gegenstände, die uns zum Tun anregen, besser auf einen Haufen oder in einer Kiste aufbewahrt, statt sie in der Wohnung verteilt zu sehen. Der Blick auf das Kissen, das einen Fleck hat, der Vorhang, der längst gewaschen gehört oder der Wäscheständer, der einen beim gemütlichen Fernsehabend daran erinnert, was man heute wieder nicht geschafft hat. Ordnung ist demnach ein großer Wohlfühlfaktor.