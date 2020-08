Blumen für die Ewigkeit: Trockenblumen

Lange haftete ihnen das Image von Staubfängern an. Doch damals, in den 1980ern und 1990ern, waren getrocknete Blumen ein großes Thema, weil sie natürlich schön, langlebig und vielseitig einsetzbar sind. Nun sind sie zurück. Sie passen in die Zeit der Wiederverwertung, der Umweltfreundlichkeit, der Bescheidenheit – und jeder kann selbst tätig werden, Blüten und Gräser sammeln und diese zu Sträußen und Kränzen binden. So geht’s. Zunächst wird gesammelt, bei einem Spaziergang durch Wiesen, Felder und Wälder oder im eigenen Garten.

Blüten sammeln