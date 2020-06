BIG errichtete Schulzubau in Wiener Neustadt

Zum Gebäude des BG/BRG Zehnergasse in Wiener Neustadt errichtete die Bundesimmobiliengesellschaft einen zweigeschoßigen Zubau. Der Klassentrakt beherbergt auch die neue Bibliothek. Für offenes Lernen in Projektgruppen wurden kleinere Unterrichtsräume eingerichtet, die durch flexible Zwischenwände in das Klassenzimmer integriert oder abgetrennt werden können. Im anschließenden Trakt wurde der neue Turnsaal mit Sport-Pausenräumen untergebracht. Durch das Gefüge aus Alt- und Neubau entstand ein neuer Schulhof. Am Schulgelände können Schüler ihre Elektroroller an einer E-Tankstelle aufladen. www.big.at