Bestelltisch mit geheimer Lade

„In meinen Arbeiten versuche ich einen Raum zwischen Kunst und Design zu entdecken“, schreibt der 31-Jährige auf seiner Webseite. Mit seiner poppigen Formensprache wird der in Brooklyn angesiedelte Designer gerne dem 80er Jahre Stil Memphis Milano zugeordnet. Sein Anspruch ist Funktion mit Ausdrucksstärke zu verbinden. Diese beiden Ideale müssen ineinander verschmelzen.

Gefertigt ist der Bubble Side Table aus Ahornholz. Der spezielle Farbton „ Klein Blau“ ist nach dem französischen Künstler Yves Klein benannt. Er ist berühmt für seine monochromen Bildkompositionen, insbesondere für sein patentiertes Ultramarinblau mit dem Namen „International Klein Blue“.

Diese Farbe ist beim Bubble Side Table zwar kein Muss, aber auch die anderen Varianten in Zukunftsgrün, Schweinchen (-rosa, Anm.) und Super-Rot sind knallige, laute Töne. Lediglich die Option in lackiertem Ahornholz ist ruhiger und rückt die Form in den Vordergrund. Mit den Maßen 17 Zentimeter Länge, 17 Zentimeter Tiefe und 23 Zentimeter Höhe, kostet der Beistelltisch 3.687 Euro.

www.stevenbukowski.com