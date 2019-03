Architetkur auf Instagram: Bauen fürs Bild

Geschichtlich gesehen wurde die Fotografie in der Architektur immer schon strategisch eingesetzt. Weil Gebäude nicht mobil sind und nur über Bilder verbreitet werden können. Star-Architekten engagierten seit jeher berühmte Architekturfotografen, um ihre Bauwerke ikonenhaft ablichten zu lassen. „Nur die Intensität hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Instagram beispielsweise ist ein wichtiges Kommunikationsmittel für Architektur geworden“, so Angelika Fitz, Leiterin des Architekturzentrum Wien (AzW).

Schwarmintelligenz gefragt

Für das AzW eröffnet das Internet neue Kanäle: Fotowettbewerbewickelt das Museum nur mehr über Instagram ab und nutzt die Nähe zu den Followern für kuratorische Recherche. Angelika Fitz: „Im Vorfeld zur Ausstellung SOS Brutalismus haben wir unsere Follower dazu aufgerufen, Bauten des Brutalismus abzulichten, um so auf akut vom Abriss bedrohte Gebäude zu stoßen.“

Doch auch Architekten selbst setzten die Neuen Medien gezielt ein, um ihre Arbeit zu präsentieren. Dem britischen Stararchitekten Norman Foster folgen fast 400.000 Menschen auf Instagram, sein französischer Kollege Jean Nouvel bringt es auf 200.000 Fans. Auch österreichische Architekten sind auf Instagram aktiv, wenn auch in viel kleinerem Maße. Eines dieser Büros ist Franz & Sue in Wien. „Unser Instagram-Kanal erreicht die Architekturcommunity und junge Kollegen, die wir irgendwann vielleicht als Mitarbeiter gewinnen wollen“, sagt Franz & Sue-Chef Michael Anhammer.