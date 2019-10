1.200 neue Wohnungen für den 3. Bezirk

Das Stadtentwicklungsgebiet Neu Marx in Wien Landstraße wächst: vor kurzem fand der Spatenstich für The Marks statt. Das aus drei Wohnhochhäusern bestehende Projekt wird in Kooperation der Bauträger Buwog, Neues Leben, Ösw und Wbv-Gpa entwickelt. 1.200 Wohneinheiten, ein Wohnheim für Studierende und Studenten-WGs, Wohngemeinschaften und Serviced Apartments entstehen.