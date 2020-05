Russen und Ukrainer auf Einkaufstour

Umgekehrt sind die Österreicher bei Immobilienkäufen in Osteuropa vorsichtig geworden. 2011 wurden noch 11,6 Mrd. Euro in die CEE Länder investiert, 2012 nur noch 7,6 Mrd. Euro. Beliebt sind dabei Russland, Polen und Tschechien – das Interesse an anderen Ländern ist verschwindend gering.

In Österreich mieten Unternehmen vergleichsweise günstig: Rund 24 Euro/ im Monat (ohne Betriebskosten) betrug die Spitzenmiete in der Wiener Innenstadt 2012. Am höchsten sind die Büromieten in Hongkong mit bis zu 166 Euro pro Quadratmeter, zeigt ein internationaler Vergleich.

(Wenn Sie übrigens Fragen zum Themen Wohnen haben: Rechtsanwalt Peter Hauswirth gibt am KURIER-Wohntelefon Auskunft.)