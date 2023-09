Vienna Design Week: Ideen für die Zukunft der Stadt

Für das kreative Duo ist es eine vergebene Chance der Stadt: „Es wäre ein einfaches und kostengünstiges Mittel, um die Lebensqualität zu steigern. Unser Entwurf ist ja auch beliebig skalierbar und würde an vielen Orten funktionieren“, so Högl. Gabriel Roland, der Direktor der Vienna Design Week ordnet ein: „Es ist natürlich schade, wenn ein Projekt nicht wie vorgesehen stattfinden kann. Aber als Festival wachsen wir an unseren Herausforderungen. Noch haben wir nicht aufgegeben, vielleicht kommt bis zum Start am 22. September noch eine Zusage vom Magistrat.“

Gefeiert wird das Projekt Natur2 trotzdem am 25.9. ab 16:30 Uhr am Cerninplatz. Und in jedem Fall wird das grüne Projekt von Högl/Borowski in der Festivalzentrale, dem ehemaligen Magdas Hotel im Prater, zu erleben sein. Hier finden auch zahlreiche andere Programmpunkte statt, wie Konferenzen, Ausstellungen und Talks.