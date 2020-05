René Benko kauft groß in Deutschland zu

Die Signa-Gruppe des Tiroler Immobilienunternehmers René Benko baut ihr Engagement in Deutschland weiter aus. Die Gruppe hat 75,1 Prozent an der Karstadt Premium Group ( KaDeWe in Berlin, Alsterhaus in Hamburg und Oberpollinger in München) und 75,1 Prozent an der Karstadt Sports-Gesellschaft (28 Häuser) gekauft.

Die restlichen Anteile – und damit 83 Warenhäuser – bleiben beim deutsch-amerikanischen Privatinvestor und Milliardär Nicolas Berggruen, der den Konzern im Juni 2010 aus der Insolvenz übernommen hatte.

Bereits Ende 2012 hatte Signa für 1,1 Milliarden Euro 17 Karstadt-Warenhäuser – darunter das KaDeWe – erworben (mehr dazu hier). Diese werden langfristig an Karstadt vermietet. Betreiber blieb damit Berggruen. Signa soll 300 Millionen Euro in Karstadt investieren. Dafür wird kein Kaufpreis gezahlt, heißt es. Berggruen bezeichnete den Verkauf als „Beitrag zur weiteren Gesundung des Unternehmens“. Seitens der Signa Holding war von einem „Meilenstein“ in der Unternehmensgeschichte die Rede.

Die Signa-Gruppe sieht sich mit einem Vermögen von mehr als fünf Milliarden Euro selbst als europaweit führende Gesellschaft der Branche. Sie ist auf Luxusimmobilien in Toplagen spezialisiert und größter privater Immobilienbesitzer in der Wiener City.

