Im Genuss der Genossenschaften

Ein kleines Versicherungsmakler-Büro mit Sitz in Brunn am Gebirge erfährt in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg: 2006 schnappte sich Oliver Fichta, 42, den Maklerauftrag der großen niederösterreichischen Wohnbaugenossenschaften Gebau Niobau und NBG. Im Juni 2010 erklomm der Vermittler den vorläufigen Gipfel des beruflichen Erfolgs - er wurde auch von den Wohnbaugesellschaften Austria AG und WET als exklusiver Makler an Bord geholt. Die Gesellschaften sind landespolitisch dominiert, Vorstand und Aufsichtsrat jeweils ident besetzt.